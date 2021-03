Veel afgekeurde briefstemmen in Achterhoek

DOETINCHEM/ WINTERSWIJK - Het aantal afgekeurde poststemmen in de Achterhoekse gemeenten ligt hoog. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant in de Achterhoek. De meeste stemmen zijn afgekeurd in Doetinchem, ook in Berkelland (4,4 procent) en Bronckhorst (3,6 procent) zijn relatief veel briefstemmen ongeldig verklaard.

In Winterswijk is tot nu toe bijna 1,8 procent van de binnengekomen stemmen ongeldig. Dat is ongeveer zes keer zoveel als bij normale verkiezingen, waar zo’n 0,3 procent van alle uitgebrachte stemmen ongeldig is. In Montferland ligt het percentage ongeldige stemmen met 0,65 op een redelijk normaal niveau.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft maandag de procedure voor het poststemmen aangepast, waardoor duizenden afgekeurde stemmen toch meetellen. Dit nadat bleek dat veel 70-plussers fouten hadden gemaakt bij het versturen van hun poststem.

5 tot 10 procent van de poststemmen blijkt daardoor ongeldig.

800.000 ouderen stemmen per post

Naar schatting 800.000 ouderen stemmen deze Tweede Kamerverkiezingen per post. In Doetinchem zijn dit er ongeveer 8.000. Iets meer dan 3.800 van hen hadden dinsdag hun stemformulier opgestuurd. In eerste instantie bleek maandag dat meer dan 9 procent hiervan ongeldig zou zijn. Na het aanpassen van de procedure daalde dit percentage, maar was het met bijna 4,5 procent nog steeds veel hoger dan normaal. Dit leidde al tot kritiek van de SP.

In Berkelland zijn woensdagmiddag 165 van de 3.724 stemmen die tot dan toe per post waren binnengekomen afgekeurd. Dat is 4,4 procent. Maandag hadden de tellers in de gemeente al 140 stembiljetten afgeschreven. Door de nieuwe procedure zijn daarvan alsnog 106 stemmen goedgekeurd.

In Winterswijk zijn 41 ongeldige stemmen geteld van de 2.300 die al zijn binnengekomen. Ook in Montferland zijn tot nu toe 41 ongeldige stemmen binnengekomen. Op een totaal aantal van 6.299 ouderen die per post mogen stemmen, is dit een percentage van 0,65.

In Bronckhorst waren bij een tussentijdse telling 118 van de 3.260 stemmen afgekeurd. Hier verwacht de telploeg voor poststemmen nu nog zo’n 100 stembiljetten.

Vervangende stempas toegestuurd

Ondanks de berichten over de ongeldige stemmen kloppen niet veel ongeruste ouderen aan bij de gemeente. ,,Hierover zijn tot nu toe geen telefoontjes binnengekomen”, aldus een woordvoerder van de gemeente Winterswijk.

In Berkelland heeft een aantal inwoners vorige week vervangende stempas toegestuurd gekregen, nadat ze de gemeente hadden gebeld dat ze iets fout hadden gedaan. Deze mensen konden zo alsnog een geldige stem uitbrengen.

Het hertellen van de poststemmen levert wel wat extra werk op, maar gemeenten zijn hier op ingesteld waardoor het ‘normale’ stemmen vandaag niet in het gedrang komt.

Gemeenten kunnen pas donderdag een totaaloverzicht geven, aangezien er nog altijd briefstemmen worden bezorgd én deze ook tot 21.00 uur ingeleverd kunnen worden bij een afgiftepunt.