Veel animo voor nieuwe duurzame wijk in Hoog-Keppel

Pub Ons Huis in Eibergen moest arbeiders uit de kroeg houden

22 juli EIBERGEN - Ons Huis staat er met grote letters op Irish Pub Home in Eibergen. Maar van enig verband tussen beide namen is geen sprake. In de rubriek Huisje Weltevree gaan we op zoek naar de betekenis achter de namen van huizen.