Veel bedrijven in Achterhoek willen zonnepanelen op het dak

AGEM biedt bedrijven die deelnemen aan de pilot een gratis technische en financiële onderbouwing van de mogelijkheden. Dat er veel belangstelling is in de pilot, komt volgens AGEM-projectleider Paul Wallerbos onder meer omdat bedrijven door de bomen het bos niet meer zien. ,,Dan blijkt een onafhankelijk advies zeer welkom. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet op de hoogte van de eisen en mogelijkheden rondom subsidie. Wij geven daarin snel duidelijkheid.”

Onder andere MKB-bedrijven, agrariërs en logistieke Achterhoekse bedrijven hebben zich opgegeven voor de pilot, die draait in Montferland, Berkelland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doetinchem. Kramp in Varsseveld neemt volgende maand een zonnedak op de magazijnhal in gebruik, goed voor 1.600 zonnepanelen. AGEM verkoopt overigens zelf geen zonnepanelen, maar geeft alleen advies.