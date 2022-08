Veel digitaals begint met dubbelklikken

Tocht door de Zutphense Berkel zonder kopzorgen: ‘Niemand hoeft klunend te zwemmen’

De bodem van de Zutphense Berkel is schoongemaakt en het water staat hoog genoeg. Dus kan het legertje zwemmers met uithoudingsvermogen zaterdag zonder kopzorgen het riviertje in duiken voor De Vrije Slag Door Zutphen (DVSDZ). De inschrijving voor de prestatietocht in open water stokte enkele weken, vanwege vrees voor een te lage waterstand in de Berkel en de angst voor blauwalg.

18 augustus