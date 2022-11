Veel kritiek op ‘slap’ college: ‘Winterswijk wordt een slaapdorp door gebrek aan keuzes’

Wat gaat er gebeuren met de plannen voor het cultuurgebouw Wooow? Hoe zit het met het bedrijventerrein? Wat zijn de plannen voor de afwerking kleiput?

Vragen die allemaal niet beantwoord worden in de begroting. Het dit jaar aangestelde college heeft alle keuzes doorgeschoven naar 2023. Dan komt er een visie voor de lange termijn, tot 2040. ,,We staan er financieel goed voor, dus we kunnen investeren. Volgend jaar gaan we alles tegen elkaar afwegen, de noodzakelijke investeringen en de investeringen in sport en cultuur,” aldus wethouder Sandra Metaal.

In december komt het college wel met een voorstel over het cultuurgebouw en de subsidie voor muziekonderwijs Boogie Woogie. Loes ten Dolle van D66 drong er bij het college op aan snel keuzes te maken: ,,Cultuur is hét bindmiddel in Winterswijk. Er moeten snel keuzes worden gemaakt. Wooow is te belangrijk om te laten liggen. Het duurt allemaal veel te lang. Ik zie een gebrek aan lef om te durven kiezen bij dit college. De begroting is een grote vage brij wat dat betreft.”

Woningbouw

Ook de andere oppositiepartijen verweten het college geen keuzes te durven maken. ,,Door af te zien van bouwplannen in het buitengebied en alleen te bouwen in de bebouwde kom, worden we een slaapdorp. En kunnen we alle mooie voorzieningen in het dorp niet in stand houden", stelde Erwin te Selle van Winterswijks Belang. Volgens wethouder Gosse Visser is er wel degelijk het plan jaarlijks 100 woningen te bouwen. ,,In de bebouwde kom is daar nog genoeg ruimte voor.”

Steengroevemuseum

André van Nijkerken van de partij Morgen noemde met name het Steengroevemuseum en de kleiput als voorbeelden waarin geen keuzes worden gemaakt en verkiezingsbeloftes worden gebroken. ,,De kleiput zou in oude glorie worden teruggebracht. In plaats daarvan zijn er nu woedende leden van de klankbordgroep die aan de kant zijn gezet. Dit wordt dé lakmoesproef van het college om te laten zien dat ze participatie ook echt gaan waarmaken.”

Ook de VVD vindt dat de visie ontbreekt bij het college. ,,Neem de aankoop van de steenfabriek", noemde fractievoorzitter Casper Sonderen als voorbeeld. ,,Gaan die hectares ten koste van het geplande industrieterrein van 18 hectare? Ik wil dit college adviseren: toon lef en durf eens buiten de lijntjes te kleuren.”

De begrotingsraadvergadering wordt donderdagavond vervolgd.