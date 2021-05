Veel meer doodgereden reeën: ‘Als je zo’n dier laat liggen, heb je geen respect’

We gaan naar een paar weken terug. Het is tien over zes ’s ochtends als Simmelink, betrokken bij Wildbeheereenheid Aalten en voormalig toezichthouder, een appje krijgt: er ligt weer een ree in de sloot. Zijn overbuurman had hem zien liggen. ,,Het was een drachtige geit. Aan de tepels te zien had zij over een week, veertien dagen jongen gekregen.”



Het is het zoveelste slachtoffer in korte tijd.