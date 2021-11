Veel meer vraag naar griepprik: ‘Maar we hebben nog geen ‘nee’ hoeven zeggen’

In de Achterhoek leidt dit echter niet tot grote vertraging. In tegenstelling tot buurregio Twente, waar de griepvaccins later uitgedeeld worden. ,,Wij hadden al een grotere toeloop verwacht, dus hebben op voorhand al meer griepvaccinaties besteld”, zegt Dingemans. ,,Toch zijn we wel een beetje verrast door de vraag; we moeten bijbestellen. In mijn praktijk hebben we met 550 vaccinaties op de eerste dag al evenveel vaccinaties gezet als vorig jaar de héle periode.”