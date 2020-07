Veel minder jeukrupsen in de Achterhoek: ‘Daling van 30 tot 40 procent’

‘Wildkampe­ren’ bij festival­ter­rein Zwarte Cross niet toegestaan: ‘Ook geen feestje bouwen in een weiland’

10 juli LICHTENVOORDE - Er is geen Zwarte Cross, dus is het dit jaar ook niet mogelijk om met een vriendengroep gezellig in een weiland vlakbij te kamperen. Dat krijgen mensen te horen die bij Oost Gelre informeren of ze niet toch richting het crossterrein kunnen komen.