Veel minder positieve coronatesten in Achterhoek; wel 12 streekgenoten overleden

Doetinchem­mer lichtte klanten op via Markt­plaats om coke te kunnen kopen: ‘Ging allemaal heel geraffi­neerd’

13:03 ZUTPHEN / DOETINCHEM - Een babyfoon, een vogelkooi, krabpaal, een airpod en een paar laarzen. Op Marktplaats is van alles te koop. Een 32-jarige Doetinchemmer bood in 2017 en 2018 vele producten via Marktplaats aan, liet de slachtoffers wel betalen maar leverde vervolgens niets.