Veel plannen voor nieuwe huizen in Bronckhorst

In de huidige woonvisie moeten volgens het college nog wel een paar zaken worden aangepast. Zo zou het maximale bedrag voor een starterslening verhoogd moeten worden van 2 ton naar 225.000 euro – net als in Montferland – omdat dit volgens de gemeente beter past bij de huidige prijzen op de woningmarkt. Ook moeten mensen die een woningbouwplan willen indienen, daarvoor 250 euro betalen vanaf januari 2021, nog voordat duidelijk is of het plan gerealiseerd kan worden. Ambtenaren zijn namelijk veel tijd kwijt met het beoordelen van het grote aantal aanvragen en met de 250 euro per plan kan een deel van de kosten hiervoor betaald worden.



Tenslotte moet er twee keer per jaar een algeheel overzicht komen van alle ingediende woningbouwplannen, zodat tijdig bekeken kan worden of er niet te veel huizen van één type worden gebouwd of te veel of juist te weinig woningen in één van de dorpen.



Deze voorstellen komen in september in de raad, die er dan een definitief besluit over neemt.