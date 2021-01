Veel rook bij binnenbrand in woning aan Prins Constantijnstraat in Terborg

School zoekt na brand uitweg voor leerlingen: ‘We redden wat er te redden valt’

23 januari DOETINCHEM - De dag na de grote brand in het Zone.college in Doetinchem is aan de buitenkant maar weinig te zien van de ravage die de vlammenzee aanrichtte. Het splinternieuwe schoolgebouw oogt ongeschonden. In de lokalen staan stoeltjes keurig op de tafels, wachtend op de leerlingen. Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen.