Veel rook en stank door brand bij recyclingbedrijf Winterswijk

Volgens agenten ter plaatse is een stapel geperste matrassen in brand gevlogen. Onbekend is nog hoe dat komt, wel duidelijk is dat er geen gewonden zijn gevallen. De brand ontstond rond 14.30 uur uur, en behalve voor veel rookontwikkeling zorgt die ook voor een sterke stank.



De omgeving is ruim afgezet door de politie, de brandweer is bezig met bluswerk. Om dat te vergemakkelijken worden de matrassen uit elkaar getrokken.