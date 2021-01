Veel rookontwikkeling bij woningbrand in Doetinchem

De brandweer heeft de woningbrand inmiddels onder controle. De brand lijkt vooral op de begane grond gewoed te hebben. De woning en aanliggende woningen worden nagekeken op mogelijke brandhaarden.



Omdat volgens de eerste berichten iemand in de woning aanwezig zou zijn, werd direct opgeschaald. Inmiddels is het duidelijk dat dat niet meer het geval is. Volgens de politie heeft iedereen de woning verlaten en zijn de bewoners opgevangen in de buurt.



Bij de brand kwam veel rook vrij. ‘Indien u daar last van heeft is het verstandig om ramen en deuren te sluiten en de gebouwventilatie uit te zetten', waarschuwt de brandweer.



De woning zou flinke brand- en rookschade hebben opgelopen.