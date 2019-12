Veel rookontwikkeling bij woningbrand in Silvolde

Lochemse schoolkin­de­ren gaan fluorisce­rend over de bochtige wegen tijdens de donkere dagen

19:25 De typische Achterhoekse kronkelige weggetjes zonder straatverlichting zijn tijdens deze donkere dagen risicovolle routes voor kinderen die 's ochtends vroeg naar school fietsen. Lochem koopt daarom 3200 fluoriscerende hesjes voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente. Een actie die volgens Veilig Verkeer in Nederland vooralsnog uniek is.