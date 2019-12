Veel schade bij grote brand bij bouwbedrijf in De Heurne: ‘mijn broer wilde nog verder de schuur in’

Nieuwe publieks­ruim­te voor dierenop­vang Noach, maar de dieren kunnen ongestoord revalide­ren

8:46 HALLE - Er valt van alles te bekijken in de splinternieuwe publieksruimte van dierenopvang Noach in Halle. De revaliderende dieren zelf krijg je niet te zien. Want die krijgen in alle rust de kans om weer op de been te komen.