Veel scooterdiefstallen in Winterswijk: ‘75 procent staat niet goed op slot’

In de aangiftes heeft iedereen verklaard dat de scooter goed op slot stond. Toch heeft Jager hier een hard hoofd in. Bij een steekproef vanochtend in Winterswijk kwam hij erachter dat 75 procent van de scooters niet goed op slot stonden. ,,Bij uitzondering is het stuurslot geactiveerd, maar een extra slot door het wiel zie je nergens. Het lijkt erop dat ze er niet op letten.’’ Hij wil alle scootereigenaren adviseren om extra tijd te investeren om de scooter goed op slot te zetten. Dit kan namelijk een diefstal voorkomen. ,,We leven helaas niet in een wereld waarin we kunnen zeggen dat anderen van onze spullen af moeten blijven.’’



De politie is nog opzoek naar de daders. Er lijkt in eerste instantie nog geen verband te zijn tussen de verschillende diefstallen, maar dit kan Jager niet met zekerheid bevestigen.