Veel steun voor nabestaanden omgekomen Ab en Geke uit Hengelo

De herdenkingshoek voor Ab (62) en Geke (59) in de kantine van voetbalclub Pax is afgelopen week veel bezocht, zegt voorzitter Ben Groot Roessink. ,,Het vervulde in een behoefte, elke dag kwamen mensen er een vorm van medeleven betuigen”, zegt de voorzitter van de Hengelose club. In het condoleanceboek hebben velen hun gevoel op papier gezet. Het boek met de persoonlijke boodschappen en wordt op een later moment overhandigd aan de nabestaanden. Dat gebeurt ook met het condoleanceregister in het gemeentehuis in Hengelo, dat nog deze hele week te tekenen is.