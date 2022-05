Veel vertier door tropische temperatuur, maar boer blijft strijden tegen de droogte

Met video Uitvinder van Shelter op 98-jarige leeftijd overleden: zijn auto werd wereld­nieuws, maar het duurde niet lang

De Shelter is de enige auto die ooit in de Achterhoek is gebouwd. De bedenker, ontwerper én bouwer ervan, ingenieur Arnold van der Goot, is op 98-jarige leeftijd overleden.

18 mei