Veel voorstellingen De Storm worden verzet: maand juni is nog spannend

WINTERSWIJK - Theater De Storm in Winterswijk heeft veel voorstellingen die deze maanden wegvielen kunnen verzetten. Er staan nog zeven voorstellingen voor juni gepland, waarvan het onzeker is of die doorgaan.

Storm-directeur Ineke van Empel heeft veel professionele voorstellingen van maart, april en mei kunnen verplaatsen naar september en oktober. ,,Wij hebben het geluk dat we in die maanden nog wel wat ruimte hebben. Het was een hele puzzel, want alle schouwburgen zitten met hetzelfde probleem. Ik hoop dat we 1 juni weer open kunnen."

De Storm zou deze maanden veel voorstellingen en bijeenkomsten hebben in het kader van 75 jaar bevrijding. Die zijn allemaal verschoven naar het voorjaar van 2021.

Ook veel amateurvoorstellingen konden niet doorgaan. ,,Heel sneu. Ook uitvoeringen van kinderen die het hele jaar hard gewerkt hebben, werden afgelast. We gaan kijken of we in september nog wat kunnen regelen", aldus Van Empel.

Vet op de botten

Alle afgelastingen betekenen een flink financiële aderlating voor de Winterswijkse schouwburg. ,,Gelukkig hebben we tot 11 maart een heel erg goed seizoen gedraaid, dus we hebben wat vet op de botten", zegt Van Empel. ,,Bovendien kunnen we een beroep doen op het noodfonds. Maar het beste geschenk dat we kunnen krijgen is als het publiek na deze crisis onze voorstellingen massaal komt bezoeken.”