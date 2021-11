Veel vragen over coronabesmettingen via CDA-raadsleden in Winterswijk: ‘Ongelooflijk’

WINTERSWIJK - Waarom heeft het CDA in Winterswijk niet eerder deze week een coronabesmetting binnen haar gelederen bekend gemaakt? Dan had het in allerijl afgelasten van de commissievergadering donderdag voorkomen kunnen worden.

Deze vraag willen andere gemeenteraadsleden in Winterswijk graag beantwoord zien. Fractievoorzitter Tim Jonker (Winterswijks Belang) wil een extra vergadering houden, waarin fractievoorzitter Wim Wassink (CDA) precies uitlegt hoe dit heeft kunnen gebeuren. ,,Ik wil een tijdlijn zien met wanneer wat precies bekend was.”

Vergadering afgelast

Donderdag werd bekend dat er CDA-raadsleden besmet waren. Er is toen een kwartier voor aanvang van de commissievergadering door de fractievoorzitters besloten de vergadering af te gelasten. Het CDA had de vergadering zonder eigen leden kunnen laten doorgaan, want er werden geen besluiten genomen. Maar daar is volgens fractievoorzitter Wim Wassink niet over gesproken. ,,Het besluit werd genomen om de raadscommissie helemaal niet door te laten gaan.”

Quote Het is toch ongeloof­lijk dat als woensdag al een besmetting bekend was, dat er niet meteen aan de bel is getrokken Tim Jonker, Fractievoorzitter Winterswijks Belang

,,Het is toch ongelooflijk dat als woensdag al een besmetting bekend was, dat er niet meteen aan de bel is getrokken”, vindt Jonker. ,,Dan hadden we de vergadering digitaal kunnen houden. Nu moest op het laatste moment iets besloten worden. Er zaten nota bene al insprekers en raadsleden in de raadszaal. Die konden onverrichterzake naar huis.”

Wim Wassink zegt dat donderdagochtend al aan de griffie is gemeld dat er een CDA-lid corona had. ,,Pas aan het eind van de middag is de vraag gekomen of de vergadering dan wel door moest gaan. Wij hebben gezegd dat de leden die bij de commissievergadering zouden komen, niet besmet waren. Dat is ook middels een zelftest gebleken. Zij waren ook niet binnen 1,5 meter van de besmette CDA-collega geweest op de CDA-vergadering van maandag. Dus volgens de GGD was er dan niets aan de hand. Daar hebben we nog speciaal navraag naar gedaan.”

Pas om half zeven donderdagavond bleek uit een zelftest dat er toch nog een ander CDA-raadslid positief getest was.