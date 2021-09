Veel zorg nu vrouwen niet meer kunnen bevallen in Zutphens ziekenhuis: ‘Kan niet zo zijn dat geboortegolf levens kost’

,,In onze regio bevallen in verhouding veel vrouwen thuis. Dat kan veilig, maar alleen als je bij spoed naar een ziekenhuis dichtbij kan.”



Geurkink is verloskundige bij Vroedvrouwenpraktijk Dieren-Doesburg-Brummen én voorzitter van de Verloskundige Kring Zutphen. Vijf praktijken met samen vijftien verloskundigen werken hierin samen.



Zij uit haar zorg nu sinds een week de verloskamers in het ziekenhuis in Zutphen dicht zijn vanwege een personeelstekort. Daardoor krijgt het ziekenhuis de dienstroosters voor de afdeling verloskunde niet meer rond. De afdeling blijft daarom voorlopig gesloten.



Zwangere vrouwen worden nu verwezen naar ziekenhuizen in de wijde regio, zoals Doetinchem en Winterswijk.