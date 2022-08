Veerdienst Olburgen-Dieren uit de vaart: ‘Te groot risico op duizenden euro’s schade’

,,Dat heeft te maken met een zandbank vol stenen aan een van de oevers. Vanwege de lage waterstand op de IJssel wordt de ruimte tussen de veerboot en die zandbank te klein. Dat risico wil ik niet lopen, want dan gaat het me duizenden euro’s kosten”, geeft Jansen als reden. De pontbaas baalt dat hij midden in het hoogseizoen moet stoppen met varen. Hij loopt namelijk een hoop inkomsten mis. ,,Maar dat weegt niet op tegen de kosten van de schade”, meent hij. ,,Daarnaast moet het natuurlijk ook veilig blijven voor opvarenden.”

Wanneer de veerboot weer vaart is nog onbekend. ,,Ik ben geen helderziende. Het water blijft voorlopig weggevoerd worden naar het IJsselmeer. Het is hopen dat het gaat regenen in Zwitserland en Duitsland.”

‘In 37 jaar nog nooit meegemaakt’

Het is vooralsnog de enige Achterhoekse en Liemerse veerpont die uit de vaart gaat door lage waterstanden van in de Rijn en IJssel. Al besluit het Bronkhorsterveer - de veerdienst tussen Bronkhorst en Brummen - dinsdagavond of het ook stopt.



Iets verder stroomopwaarts, bij Giesbeek, is de situatie nog te overzien voor Veerdienst Rheden. De veerpont vaart nog. ,,Het kan allemaal nog net. Hoelang? Dat weten we nog niet”, vertelt pontbaas Richard van Oijen. ,,In 37 jaar op deze veerdienst heb ik nog nooit meegemaakt dat het water in de IJssel zo laag staat.”