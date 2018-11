Veerpont Olburgen-Dieren uit de vaart

Zwarte Cross is Muse, Bon Jovi en Metallica ver voorbij

20:37 LICHTENVOORDE - De Zwarte Cross zit aan zijn limiet: de kaarten kunnen niet nóg sneller uitverkocht raken. En de capaciteit van het festivalterrein kan niet vergroot worden. ,,En eerlijk gezegd denken daar we ook niet over na. We zijn een familiefestival en dat willen we blijven.”