Veerpont tussen Olburgen en Dieren gaat uit de vaart vanwege hoge waterstand

Structure­le controles op Zutphense bedrijven­ter­rei­nen om nieuwe sigaretten­fa­briek of drugspro­duc­tie te voorkomen

Burgemeester Annemieke Vermeulen wil dit jaar eens per maand extra controles laten uitvoeren op de bedrijventerreinen in Zutphen. Criminaliteit op deze locaties blijft volgens de gemeente te veel buiten zicht. Daarom trekt Zutphen - als het aan de burgemeester ligt - een ton per jaar uit om hier strenger te gaan handhaven.

6 januari