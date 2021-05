Veilig dwalen in Kruidenhof en voedselbos, als je tenminste van de planten afblijft

Video Massaal protest tegen plannen in Bronck­horst: ‘Windmolens worden ons door de strot geduwd’

8:27 HENGELO - Tegen de plannen om windturbines in de gemeente Bronckhorst te plaatsen is dinsdagavond massaal geprotesteerd. Zeker vijfhonderd inwoners waren in optocht naar het gemeentehuis in Hengelo getogen. ,,Deze windmolens worden ons door de strot geduwd.”