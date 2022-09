Veilig(er) snoeien met scherp tuingereedschap; vrijwilligers Repair Café slaan aan het slijpen

„Met scherp gereedschap is het veel veiliger, maar ook comfortabeler werken. Botte gereedschappen zijn in het algemeen onvoorspelbaar tijdens gebruik en kunnen zo ook snel tot persoonlijke verwondingen leiden", aldus Bleumink.

Voor eventuele onderdelen wordt hiervan de kostprijs doorberekend. Een vrijwillige bijdrage is gebruikelijk. Voor het slijpwerk wordt afhankelijk per type een klein vast bedrag berekend. Hiervan worden ondermeer de noodzakelijke reparatiematerialen en gereedschappen aangeschaft.

Repair Café Berkelland repareert dagelijks. Wie een reparatie of slijpwerk wil laten uitvoeren kan een afspraak maken met de coördinator Wijnand Bleumink in Borculo, dagelijks van maandag t/m zaterdag via telefoonnummer 06-57 977 625 of per email: repaircafeberkelland@kpnmail.nl.