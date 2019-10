‘Veilige route naar bushalte Keijenborg tussen de weilanden door’

Inwoners van het dorp moeten sinds kort over de Kroezerijweg naar de bushalte, sinds die naar de Rondweg is verplaatst vanaf de Hengelosestraat. Passagiers klagen dat die weg onveilig is: de Kroezerijweg is smal, zonder voetpad én onverlicht. Volgens de Dorpsraad is het wachten tot er een ongeluk gebeurt.