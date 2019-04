Veiligheidszorgen bij kermis Eibergen: ‘Dit kan echt niet!’

Hoe komen brandweerwagens of andere hulpdiensten dit weekeinde De Brink in Eibergen op als er bijvoorbeeld brand uitbreekt? Dat vragen winkeliers en bewoners zich af. Want alle toegangswegen zijn geblokkeerd door kermisattracties, kramen, feesttenten en podia. Het Eibergse plein is door de voorjaarskermis zo goed als onbereikbaar geworden. „We kunnen alleen maar hopen dat er niets gebeurt”, aldus een bezorgde bewoonster van het centrum.

Vanaf de J.W. Hagemanstraat blokkeert een spookhuis de toegang tot De Brink, vanaf zowel de Nieuwstraat als de Grotestraat is het plein door een feesttent en kramen onbereikbaar, voor de toegang van de Kluiversgang staat een vrachtwagen met generator. Via de Hagen? Daar staat de feesttent van café de Lindeboom. Het kruispunt Grotestraat-Kerkstraat is ook dichtgebouwd door de feesttent van de Irish Pub. En via de Grotestraat? Daar is met kermisgangers voor café De Klok geen doorkomen aan.

Op de Brink zelf staan de attracties en kramen zo dicht op elkaar, dat ook hier geen brandweerwagen door heen komt. Volgens richtlijnen van diverse nederlandse veiligheidsregio's moet de afstand tussen attracties, kramen en omliggende gebouwen minimaal vijf meter zijn. Daar is op De Brink geen sprake van.

Geen uitzicht

Hoofdschuddend kijkt Suzan Vaarhorst van DA Drogisterij De Faam naar buiten. Uitzicht is er niet meer, pal voor de etalage is ‘de bank’ geplaatst, een immense kermisattractie die zoveel ruimte in beslag neemt dat de drogisterij er compleet achter verdwenen is. „Toen de kermisexploitanten aan het opbouwen waren, dacht ik: huh, wat gebeurt hier dan?”, aldus de verbouwereerde onderneemster. „Ik heb ze erop aangesproken dat dit echt niet kon, ze wilden zelfs pal voor de ingang bouwen. Vervolgens is de attractie iets opzij gezet, maar nog steeds veel te dicht op onze zaak. Daglicht hebben we al helemaal niet meer.” Ze begrijpt het niet, het naastgelegen pand van de voormalige Marskramer staat leeg, waarom niet daar? „Maar daar kreeg ik geen antwoord op.”

Vaarhorst belde de gemeente, waarop een handhaver de situatie kwam bekijken. „Inderdaad werd er geconstateerd dat de attractie niet de vereiste tweeënhalve meter van de gevel staat. Maar de attractie verzetten, dat zou nachtwerk worden en dus ook overlast betekenen voor alle omwonenden.” En nu? Suzan Vaarhorst haalt haar schouders op. „De komende dagen is dit de situatie. Ik weet wel dat we nu al de helft minder omzet draaien. Kan ik die schade bij de gemeente claimen?”

Even verderop bij dierenwinkel Discus kijkt eigenaresse Karlijn Stroet ook bepaald niet uit naar de kermisdagen. Hoewel de attractie voor de Discus dit jaar bestaat uit een hoge ‘arm’ en geen volledige wand, heeft ook deze winkel er flink last van, vertelt Karlijn. „Vorig jaar moesten we de schuifdeuren dichtdoen en hebben we letterlijk staan schreeuwen naar de klanten, want je kon elkaar niet verstaan.” De Brink is te klein voor deze aantallen attracties, vindt ze. „Ondernemers, leveranciers, maar ook het winkelend publiek. Niemand wordt hier vrolijk van.”

Vergunning

Ondanks alle obstakels, verzekert de gemeente dat het hele centrum bereikbaar is en blijft voor hulpdiensten. „Het klopt dat de kruising naar de N18 vanuit de Grotestraat momenteel vanwege werkzaamheden gesloten is. Er wordt geasfalteerd, maar de weg is einde van de (vrijdag-, red.) middag of begin van de avond weer open”, aldus een woordvoerder. „Met De Klok is afgesproken dat zij voldoende ruimte moeten vrijhouden voor hulpdiensten. In de vergunning is aangegeven dat er een doorgang van vier meter moet zijn richting de Grotestraat.”

De gemeente erkent dat de attractie voor de DA drogisterij niet op een ‘wenselijke plek’ staat. „In de vergunning staat niet de exacte locatie van iedere attractie benoemd. Dat is aan de kermisexploitant”, aldus Berkelland. Een opmerkelijke vrijheid, want in het Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BBGBOP) dat sinds 1 januari 2018 van kracht is moet er minimaal 2,5 meter tussen de winkelgevel en attracties staan. Toch grijpt de gemeente niet in.

„In overleg tussen de kermisexploitant, DA, brandweer en gemeente is besloten dat de attractie mag blijven staan, al is de plek niet wenselijk. Wel gaat ’s nachts de stroom eraf, als extra maatregel in het kader van brandveiligheid. We gaan als gemeente op korte termijn met de kermisexploitant evalueren, zodat dit in de toekomst niet nogmaals gebeurt.” De winkelier ontkent dat er afspraken zijn gemaakt. „Er is ons meegedeeld dat de attractie blijft staan, ook al mag dat eigenlijk niet.”

Volgens de gemeente wordt een groot evenement als deze altijd voorbesproken met de organisator. „Daar is ook de VNOG bij aanwezig. Zij geven advies, ook over de veiligheid van feesttenten en podia. De vergunning die vervolgens wordt opgesteld, wordt gedeeld met alle hulpdiensten, zodat zij goed op de hoogte zijn. Tevens wordt er een draaiboek bij calamiteiten opgesteld, waarin diverse scenario’s zijn uitgewerkt. Als het over calamiteiten gaat is in eerste instantie de organisatie verantwoordelijk, maar als gemeente proberen we met een vergunning de risico’s te verkleinen.”

De gemeente kijkt voorafgaand aan een evenement als deze of de vergunning wordt nageleefd. In de vergunning staat echter alleen de locatie van de feesttent getekend. Niet waar de kermisattracties staan.

