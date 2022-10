Veld Koeltechniek Groenlo verkocht om nog sneller te kunnen groeien

Needse Pasruiters in de prijzen op verschil­len­de concoursen

NEEDE - Pasruiters-lid Fajah Schurink deed met haar paard Kimora Kariem afgelopen weekend mee een dressuurconcours in Ambt-Delden. Ze behaalde een eerste en een tweede prijs in de klasse B paarden. Clubgenote Elke Kettering won met haar paard C’est si Bon een eerste prijs in de klasse ZZL.

3 oktober