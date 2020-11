Velgen gestolen bij bedrijf in Borculo

Ongekend ambitieuze plannen voor voormalig gevangenis­ter­rein De Kruisberg

10 november DOETINCHEM/WINTERSWIJK -The sky is the limit op het 180.000 vierkante meter terrein van de voormalige gevangenis in Doetinchem. De Winterswijkse ondernemer Jeroen Schreurs en enkele medestanders hebben grootste plannen. De vraag is alleen wie ze gaat betalen.