Vendelen is in Gelderland een echte traditie

VIDEOWEHL - Liefst vierhonderd vendeliers toonden gisteren hun kunsten bij het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor in Wehl. In verschillende disciplines als klassiek vendelen, en acrobatisch vendelen. ,,Dat laatste is wel het meest spectaculair om te zien’’, zegt Henry Smeenk, voorzitter van Schutterij Eendracht in Wehl.

Hij schat dat Gelderland ongeveer zevenhonderd tot achthonderd vendeliers kent. Dus zeker de helft is deze zondag aanwezig in een sporthal in Wehl. Binnen, omdat dan de omstandigheden voor alle deelnemers gelijk zijn.

Traditie

Vendelen - ook wel vaandel zwaaien of vendel zwaaien genoemd - is in Gelderland een echte traditie. ,,Het bestaat al eeuwen’’, zegt Smeenk. Vendel zwaaien bestaat als sinds de twaalfde eeuw en was bedoeld om samen met de trommelaars de militaire manschappen op te zwepen als ze de strijd aan gingen met de vijand.



,,Klassiek Gelders vendelen staat ook op de lijst van immaterieel erfgoed. De Gelderse schutterijen hebben een andere slag met vendelen dan bijvoorbeeld de gildes in Brabant’’, zegt Smeenk.

Vendeliers

De 62 schutterijen en gildes in Gelderland hebben allemaal wel vendeliers in hun geledingen. Ze draaien enkele malen per jaar hun vendel als eerbetoon voor gebeurtenissen in hun dorp. Er zijn in Gelderland ongeveer zes keer per jaar wedstrijden.