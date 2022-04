Venlonaar betaalt jonge meisjes uit Doetinchem om hem ‘tegen zijn ballen’ te trappen: werkstraf

Man (27) betaalt meisjes die hem ‘voor zijn ballen trappen’: justitie vervolgt hem voor ontucht

DOETINCHEM/ VENLO - Dat hij zich tegen zijn testikels liet trappen door twee meisjes in Doetinchem, was om contact te maken. ,,Zo krijg ik aandacht”, zei een 27-jarige man in de rechtbank, waar hij terecht stond voor ontucht.

