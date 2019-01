Verbazing: geloofsgemeenschap Silvolde leeft op na onttrekking kerk

Iedere eerste zondag van de maand wordt in de Mauritiuskerk een zogenoemde lekenviering gehouden. De grote kerkzaal blijft daarbij leeg. Gekozen is voor een viering op het priesterkoor. In juni is de eerste viering gehouden, met zo'n zestig bezoekers. Tot stomme verbazing van de geloofsgemeenchap is dat aantal inmiddels gegroeid naar bijna tachtig. Dat zijn twee keer zo veel kerkgangers als in de oude situatie voor de onttrekking.