Verbijstering om Doetinchems raadslid dat liegt over zijn verleden: ‘Ik zou mezelf eens goed in de spiegel aankijken’

Berkelland Lokaal/Regio8 krijgt sleutels van studioruim­te in Gebouw Diekgraven in Neede

1 juli NEEDE - Met het overdragen van de sleutels is Stichting Berkelland Lokaal sinds donderdag een nieuwe studioruimte rijker in Gebouw Diekgraven in Neede. Regionale omroep Regio8 richt hier een studio in van waaruit lokale radioprogramma’s kunnen worden uitgezonden.