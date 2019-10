Verbijstering over kijkers bij dodelijk ongeval: ‘Mijn kind kan hier wel tegen, hoor’

Leerwerk­cen­trum om Bronckhor­sters aan baan te helpen

9 oktober ZELHEM - Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Bronckhorst te begeleiden naar betaald werk wordt een leerwerkcentrum ingericht in het voormalige pand van Polyketting in Zelhem. Dit gebouw op het Industriepark staat momenteel leeg.