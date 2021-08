Verbinding met het oosten: Lijnbus Aalten - Bocholt in gebruik genomen

Geen drukbezette dag, bleek op het station in Aalten. De chauffeur, die rond het middaguur net voor de vijfde keer in Aalten was, liet weten dat hij nog niemand vervoerd had.



Wel kreeg hij vragen. Onder meer wat voor soort mondkapje er gedragen moet worden. ,,We hebben voor vandaag besloten naar Arnhem te gaan”, laat de dame die de chauffeur de vraag stelt, weten. ,,In Duitsland moet je op veel plekken nog een mondkapje dragen. En dan niet zo’n stoffen, zoals hier het geval was, maar een FP2-masker. Dan is het in Nederland allemaal net wat makkelijker. Maar nu weet ik het, dus ga ik volgende week wel naar Bocholt.”