Verbod feesttent leidt tot kermisrel in Eibergen: ’Ik had toezegging van de gemeente dat het wel mocht’

Volgende week is het kermis in Eibergen. En wat is de kermis zonder horeca en livemuziek? Normaal gesproken plaatsen de horecaondernemers in Eibergen daarom tenten en podia bij hun kroeg, waar tal van livebands of dj’s optreden. Maar door de coronaregels is alles anders. „Horecaondernemers kregen een brief van de gemeente dat ze tijdens de najaarskermis geen livemuziek of dj’s mochten laten optreden in hun café. Geen harde muziek, niets. Mensen mogen alleen aan een tafel zitten”, zegt Mesut Mis van café Home.