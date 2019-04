Verbod op paasvuren in Berkelland: bouwers zoeken oplossing voor hout

De vrijwilligers in Dijkhoek waren er vanaf februari elke maandag en woensdag druk mee, maar wekenlang met hout sjouwen is voor niets geweest. „Nou, dan is het wel even stevig balen als je hoort dat de fik er niet in mag”, zegt organisator Bert Ribbers van Buitencentrum Kerkemeijer. „Hier in Dijkhoek wordt nog op de ouderwetse manier een paasvuur gebouwd, met alleen snoeihout. Veel werk en daarom is dit ontzettend zuur voor onze bouwers. Maar goed, veiligheid gaat boven alles. Ook al is de brandweer standaard aanwezig hier, een vonkenregen is er altijd.”