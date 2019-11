‘Verboden vruchten smaken het lekkerst’, maar relatie tussen docent en leerling kan niet

Een dramadocent van het Montessori College in Arnhem werd deze week nog ontslagen nadat bleek dat hij een relatie had met een 17-jarige leerlinge. In een intern bericht aan zijn mentorleerlingen liet de docent van in de dertig weten ‘al drie maanden een liefdevolle’ relatie te onderhouden. Tussen hem en het meisje gaat het heel erg goed, meldt de man aan zijn leerlingen. ‘Even voor de duidelijkheid, niemand is tot wat dan gedwongen, en we zijn echt uit liefde bij elkaar gekomen.’