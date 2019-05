Verbouw Huize de Kamp in Neede gaat eindelijk beginnen

liveblog Teruglezen: Go Ahead Eagles loopt promotie mis in knotsgekke wedstrijd, sfeer in Deventer gelaten

28 mei Drama in Deventer. Go Ahead Eagles heeft dinsdagavond in een krankzinnige wedstrijd promotie naar de eredivisie gemist. De Deventer ploeg gaf in de slotminuten een voorsprong uit handen en verloor uiteindelijk met 4-5 van RKC. De ploeg uit Waalwijk promoveert, Go Ahead Eagles speelt ook volgend jaar in de Keuken Kampioen Divisie. De teleurstelling is enorm.