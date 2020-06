Verbouwing gaat mis, woning in Suderwick vliegt in brand

Frauderen­de ambtenaar Doetinchem kan nog niet gearres­teerd worden: ‘Eerst feiten nodig’

14:21 DOETINCHEM - De politie is een onderzoek begonnen naar de frauderende ambtenaar in Doetinchem, die in dertien jaar tijd bijna 1,8 miljoen heeft verduisterd uit de gemeentekas. Maar de man kan nog niet worden aangehouden. ,,Daarvoor hebben we eerst feiten nodig”, zegt politiewoordvoerder Simen Klok.