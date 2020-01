Verbouwing Villa Smits in Eibergen is eindelijk begonnen

Lange tijd gebeurde er helemaal niets rond en in de voormalige burgemeestersvilla aan de Grotestraat in Eibergen. Dat terwijl de afspraak was dat de verbouwing van de leegstaande villa op 1 januari 2020 afgerond zou zijn en dat het pand in gebruik zou worden genomen vanaf het nieuwe jaar. De vertraging had alles te maken met de provinciale subsidie, reageert Eric Nijkamp van Nywerv BV. „Vanaf het begin was het duidelijk dat Villa Smits een pand is met een beperkte inzet, vanwege de maatschappelijke bestemming die erop rust. Ook is het een rijksmonument. We hebben dan ook ingezet op subsidie van de provincie Gelderland en in 2018 is de aanvraag de deur uitgedaan.”