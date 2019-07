Verdacht drietal opgepakt in Winterswijk

Broods breidt uit naar oude zwembad in Ulft

11:30 ZEDDAM/ULFT - Op weg naar je werk nog even een broodje halen en gewoon in je auto blijven zitten? Het kan sinds drie jaar bij Broods in Zeddam. Eigenares Daphne Kempers (25) gaat dat succesvolle concept uitbreiden naar Ulft. In het voormalige zwembad De Blenk wil ze over een klein jaar de tweede vestiging openen.