Verdachte (14) van in hand steken 13-jarig meisje in Doetinchem zelfde dag weer vrij

Het steekincident was zondag aan het einde van de middag, kort voor 17.00 uur in een speeltuintje op de hoek van de Remmelinkstraat en Seinhorststraat.



Een woordenwisseling tussen zes jongeren zou zijn voorafgegaan aan het incident, waarbij het 13-jarige slachtoffer in haar hand werd gestoken. Vermoedelijk is daarvoor een zakmes gebruikt; de politie kan dit niet bevestigen, want lopende het onderzoek worden geen mededelingen gedaan over het incident.



Het meisje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar zij is behandeld aan de wond aan haar hand. De exacte aard van de verwonding is onduidelijk, maar in ieder geval mocht zij na behandeling terug naar huis. De jongen heeft zich vrij kort na het incident zelf gemeld bij de politie, nadat die een Burgernet-bericht had gestuurd met de vraag uit te kijken na de jongen.



Op het politiebureau is de jongen aangehouden en ondervraagd en daarna weer naar huis gestuurd. Hij is de enige verdachte.



De politie is nog volop bezig met onderzoek en vraagt getuigen en andere mensen die meer weten over het incident om zich te melden. Dit kan onder meer via het telefoonnummer 0900-8844.