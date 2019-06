Verdachte (18) van steekpartij Silvolde nog 90 dagen langer in de cel

De verdachte ging er vandoor, maar kon de zaterdag daarop worden opgepakt. Dinsdag 4 juni werd hij voor het eerst voorgeleid aan de rechter-commissaris, die toen besloot hem twee weken langer vast te houden. De gronden daarvoor waren destijds hetzelfde als nu.



Met het toevoegen van deze nieuwe periode van voorarrest heeft de verdachte straks meer dan drie maanden vast gezeten, in afwachting van het proces tegen hem.



Met het slachtoffer gaat het inmiddels iets beter, nadat hij direct na de steekpartij in een nabijgelegen woning en daarna in het ziekenhuis is behandeld aan zijn verwondingen.



Het was destijds het derde steekincident in korte tijd in Oude IJsselstreek, waarbij steeds een relatief jonge dader een mes of ander steekwapen trok. Dat leidde ertoe dat burgemeester Otwin van Dijk een onderzoek wil naar wapenbezit onder jeugd. De politie onderschrijft die oproep.