Verdachte (27) van doden beide ouders in Hengelo dinsdag voor het eerst voor de rechter

HENGELO/ ARNHEM - Het familiedrama dat zich maandag 21 oktober 2019 afspeelde in het Achterhoekse Hengelo wordt dinsdagmorgen voor het eerst behandeld bij de rechtbank. Het is onduidelijk of de inmiddels 27-jarige verdachte hierbij aanwezig is.

De man wordt ervan verdacht zijn beide ouders, Ab en Geke Meenink, te hebben gedood. De lichamen van beide ouders werden die maandagmorgen aangetroffen door de politie in de woning van het gezin in de Julianalaan in Hengelo.

Depressief

Van de zoon is bekend dat hij depressief was. Er zouden meerdere pogingen zijn ondernomen om hem te laten opnemen. Beide ouders hadden grote zorgen over hun zoon. Bekend is dat vader Ab - eigenaar van een vormgevingsbureau in Doetinchem - zijn zoon liever niet alleen liet bij zijn vrouw.

De verdachte is later die maandagmorgen 21 oktober zelf in een auto naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem gereden en meldde zich bij de spoedeisende hulp. Wat zich hier heeft afgespeeld is onduidelijk, maar hij zou zichzelf hebben verwond.

Gevangenis Zwolle

Na te zijn aangehouden op verdenking van doodslag is de zoon eerst in het Slingeland behandeld aan zijn verwondingen. Daarna is de Hengeloër opgenomen in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Inmiddels zou hij in de gevangenis in Zwolle zitten.

De zaak van dinsdagmorgen in de rechtbank in Arnhem is een pro forma-zitting. Dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld.