Verdachte (53) verduisterde bijna 5 ton van oudere dame in Neede, zegt OM: ‘Ik heb nog nooit 1 eurocent van haar gestolen’

De verdachte, die tijdelijk bij zijn moeder in Schalkhaar woont, kende de vrouw en haar man vanaf 2011. Hij deed klusjes voor het stel. Na het overlijden van de man in 2016 werd het contact steeds hechter en uiteindelijk trok de verdachte in 2018 met twee zonen bij de 80-jarige vermogende mevrouw in. Om klussen te doen en om leuke dingen te doen: naar autoveilingen, op vakantie.