Verdachte aangehouden na meer dan twintig inbraken in Winterswijk

Op Facebook schrijft de politie dat er de afgelopen weken meerdere meldingen en aangiftes binnen zijn gekomen van diefstallen en inbraken. ‘Na onderzoek is bij ons bekend geworden wie de verdachte was. Deze verdachte mocht op last van de officier van justitie worden aangehouden’. aldus de politie. Deze maand hebben zich al 23 slachtoffers gemeld die de dupe zijn van diefstal uit hun huis of schuur. Vooral fietsen zijn populair, maar er is ook gereedschap gestolen en geld. Opvallend genoeg is ook twee keer geprobeerd een videodeurbel te stelen. In sommige gevallen lagen de bewoners te slapen terwijl de inbraak plaatsvond.

Op de fiets

Door het grote aantal meldingen en aangiftes is de politie 's nachts per fiets gaan surveilleren in Winterswijk. Afgelopen nacht werd daarbij de verdachte aangetroffen. De politie zag hem door een wijk in het dorp lopen. Hij werd meteen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.



Op Facebook geven mensen de politie complimenten en reageren opgelucht dat de dader is aangehouden. ‘Goed gedaan! Wel jammer dat er vier/vijf weken overheen moeten gaan voordat dit gastje eindelijk opgepakt mag worden. Te veel slachtoffers gevallen nacht na nacht. Mensen die in spanning leven en niet meer graag alleen thuis zijn’, schrijft een van hen.



Een ander schrijft onder het bericht van de politie dat haar kinderen niet meer alleen naar buiten durfden omdat er een inbreker los liep. ‘Heel fijn om de kinderen te kunnen vertellen dat de dief opgepakt is door de politie’.



De schade van alle inbraken loopt in de duizenden euro’s. De diefstallen in Winterswijk bereikten afgelopen week een piek, met liefst negen aangiftes.