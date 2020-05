Verdachte aangehouden na wilde achtervolging tussen Wehl en Loil

Noodgedwon­gen ‘vakantie’ voor Eibergse vakantie­boer­de­rij

21:19 EIBERGEN /BORCULO - Dinie en Henk Leerink van Vakantieboerderij Slotman in Eibergen zitten met de handen in het haar. Maandag is de nieuwe noodverordening van veiligheidsregio VNOG bekendgemaakt. Die zorgt er in de praktijk voor dat groepsaccommodaties nog gesloten moeten blijven.