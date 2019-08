Verdachte aangehouden voor mishandeling op Winterswijkse kermis

Jan Wansing (86) is terug waar het ooit begon: Eibergen

10:35 EIBERGEN - Als kunstenaar is hij van veel markten thuis. Schilderijen, keramiek, maar ook beeldhouwwerk én naaldkunst. De in Eibergen geboren en getogen Jan Wansing (86) is tot eind oktober terug met een oeuvre-tentoonstelling in De Huve.